Das Jahr 1969: Neill Armstrong wagt den Sprung auf den Mond und die Menschheit einen großen in Richtung Freiheit. In "Was für ein Jahr!" am Freitag, 2. August um 20:15 Uhr in SAT.1, feiern die Teamkapitäne Judith "Jeannie" Williams und Wigald "Easy Rider" Boning das kosmische Jahr 1969. Sexualkunde-Atlas und Dr. Sommer bestimmen im legendären Jahr von Woodstock das Motto einer ganzen Generation. "Wir haben letztlich dieses Jahrhundert revolutioniert: Freie Liebe!", erinnert sich Bonings Rätsel-Partner Christian Neureuther. "Wir waren zu der Zeit noch pubertierend und haben all das mitgemacht, was 69 ausmacht." Unter ihren Teamchefs frischen die Zeitreisenden Karl Dall, Christian Neureuther und Rosi Mittermaier ihr Wissen um zeitgemäße Erfindungen wie Pritt-Stift und Spaghetti-Eis auf. Gastgeber Hugo Egon Balder prüft in der finalen Ausgabe von "Was für ein Jahr!" die Textsicherheit der Kandidaten bei 69er-Superhits von Frank Sinatra und Studiogast "Heintje" Simons.

1969 – "Was für ein Jahr!" am Freitag, 2. August 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1