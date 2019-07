Unterföhring, 09. Juli 2019. „1995 habe ich Abitur gemacht. Da hatte ich eine Magenschleimhaut-Entzündung, weil ich so gestresst vom Lernen war“, erinnert sich Bülent Ceylan. „Am Ende bin ich doch ‚nur‘ Komiker geworden – also professioneller Depp – aber ich glaube, dazu braucht man auch ein bisschen Bildung.“ In „Was für ein Jahr!“ mit Gastgeber Hugo Egon Balder rätselt sich Bülent Ceylan als „DJ Bobo“ mit Teampartner und Starkoch Nelson Müller am Freitag, 12. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 durch das Jahr 1995. Das Jahr in dem die Spice Girls ihren ersten Plattenvertrag unterschreiben, Christo den Reichstag verhüllt, Harald Schmidt seine Latenightshow in SAT.1 startet und „Ein Schweinchen namens Babe“ die Kino-Charts beherrscht. Das Gegnerteam: „ Baby Spice“ Ruth Moschner und Moderatorin Jeannine Michaelsen.

Im Gesangs-Duett mit Ruth Moschner und „Love Is Everywhere“ von Caught in The Act beweist Bülent Ceylan, dass er musikalische breiter aufgestellt ist als bei seinem Abi-Abschluss, der mit lautem Gehupe gefeiert wurde – „das war Rock’n’Roll“! Stargast Jasmin Wagner erinnert sich an ihr 1995 in dem sie 15-jährig als Blümchen mit „Herz an Herz“ den Pulsschlag ihrer Fans auf Technobeat beschleunigte.

So funktioniert die Show

In „Was für ein Jahr!“ nimmt Gastgeber Hugo Egon Balder die Zuschauer mit auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit. In jeder Folge dreht sich alles um ein bestimmtes Jahr. Jeweils zwei prominente Zweier-Teams treten in verschiedenen Spiel- und Quizrunden gegeneinander an. Dabei sind der Moderator, das komplette Studio und die Prominenten im Stil des jeweiligen Jahres gestylt. Angeführt werden die Teams von festen Teamkapitänen. Und nicht nur Nostalgiker kommen auf ihre Kosten bei dieser ausgelassenen und informativen Quiz-Reise: Die Gewinner erspielen – passend zum Retrotainment-Charakter der Show – einen D-Mark-Betrag, der anschließend an die Hälfte des Studiopublikums, die sie vertreten, ausgezahlt wird.

1995 – „Was für ein Jahr!“ am Freitag, 12. Juli 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1