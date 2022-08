Es ist ein doppeltes Comeback: Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. Und SAT.1 bringt den 90er-Jahre TV-Talk zurück ins Fernsehen – und das alles in "Volles Haus!". In der neuen Nachmittags-Show bekommt "Britt – Der Talk" im Winter 2022/2023 sein neues Zuhause.

Britt Hagedorn ist Teil von "Volles Haus!"

Britt Hagedorn übernahm schon in einigen SAT.1-Sendungen die Moderation:

"Britt – Der Talk um Eins" (2001-2013)

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" (2003; 2022)

"Weck Up" (2006-2007)

"Mein Mann kann" (2010-2012)

"Total gesund" (2017-2018)

Die Moderatorin freut sich auf die neue Show

Bis zum Winter dauert es zwar noch ein bisschen, aber die Vorfreude bei den Moderator:innen ist schon enorm groß. Nachdem bereits das Duo Jasmin Wagner und Jochen Schropp als Moderatorin und Moderator von "Volles Haus!" enthüllt wurden, reiht sich auch Britt Hagedorn mit ihrem eigenen Daily Talk "Britt – der Talk" in "Volles Haus!" ein ein und verrät, wie aufgeregt sie schon ist.

Britt Hagedorn: "Dass ich gemeinsam mit SAT.1 den deutschen Talkshow-Kult wieder aufleben lassen und zurück ins Fernsehen bringen darf, macht mich stolz! Mit 'Britt – Der Talk um Eins' durfte ich in SAT.1 bereits 12 Jahre lang täglich die Zuschauer:innen unterhalten. Daran wollen wir mit 'Britt – Der Talk' in 'Volles Haus!' anknüpfen und mit meinen Gästen über all die Themen diskutieren, lachen und streiten, die sie und die Zuschauer:innen gerade bewegen. Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."

Wann ist der Start der neuen Talkshow von Britt Hagedorn in SAT.1?

"Britt – Der Talk" startet im Winter 2022/2023 im Rahmen der neuen SAT.1-Nachmittags-Show "Volles Haus!". Welche Gästinnen und Gäste die Moderatorin dann empfängt und über welche Themen genau gesprochen wird, siehst du dann.

"Volles Haus" in SAT.1

Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderieren die SAT.1-Nachmittags-Show "Volles Haus!" – täglich, live und von 16:00 bis 19:00 Uhr. Dich erwarten jeden Tag wichtige und unterhaltsame News, spannende VIP-Geheimnisse und Dokusoaps, jede Menge Gäste und das Comeback des klassischen 90er-Jahre TV-Talks mit Kult-Moderatorin Britt Hagedorn. Damit jeder Teil einen passenden Platz hat, wird quasi ein ganzes Haus gebaut!