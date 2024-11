Bei diesem Battle entsteht eine unbeschreibliche Atmosphäre. Marlene brilliert bei "The Voice of Germany" 2024 erneut mit zwei unterschiedlichen Stimmen und lässt ihre Konkurrenz ratlos zurück.

Das Wichtigste in Kürze Was für ein Auftritt: Marlene Bellissimo überrascht alle mit ihren zwei unterschiedlichen Stimmlagen.

In diesem Artikel erfährst du, wie Marlene das schafft und kannst ihren Auftritt oben im Clip ansehen.

"The Voice of Germany" siehst du ab sofort immer freitags in SAT.1.

+++ Update, 1. November +++

Battle mit zwei Talenten, aber drei Stimmen

Nachdem Marlene bei den Blind Auditions mit ihren zwei völlig unterschiedlichen Stimmen schon für Aufsehen gesorgt hat, geht es jetzt für sie in die Battles. Für Team Mark performt sie zusammen mit Lukas Wohllaib "Where The Wild Roses Grow" von Nick Cave and the Bad Seeds feat. Kylie Minogue. Ein Lied mit einer ungewöhnlichen Stimmung, bei dem sich Liebe und Mordlust verbinden. Keine leichte Aufgabe, das auf der Bühne zu vermitteln.

Doch Marlene und Lukas fühlen sich perfekt in die Rollen ein und kreieren genau die Stimmung, die sich ihr Coach gewünscht hat. Ein besonderes Highlight ist, als Marlene erneut zwischen ihren beiden Stimmen wechselt. Backstage kann Talent Iman es kaum glauben:

Marlene: Plot-Twist des Todes! Ich hab Gänsehaut im Nacken bekommen! Iman Rashay

Entscheidung mit Verzögerung: Marlene muss zittern

"Ihr habt es grandios gemacht!", lobt Mark seine Talente. Doch bei der Entscheidung hat der Coach große Probleme. Da er kaum noch Plätze frei hat, verlangt er, die Entscheidung abzuwarten, bis auch sein letztes Battlepaar, Jenny Hohlbauch und Tim Schaefer, performt hat. Durch diese Regeländerung müssen Marlene und Lukas noch etwas länger zittern.

Am Ende überzeugen Jenny und Tim ihren Coach noch mehr und bekommen die letzten beiden Plätze für die Teamfights. Marlene und Lukas sind raus. Unter tosendem Applaus verlässt Marlene das Studio. Ihre doppelte Stimme bleibt einzigartig bei "The Voice of Germany".

+++ Ursprüngliche News +++

Verblüffende Stimme: Marlene Bellissimo begeistert mit "Dream A Little Dream"

Völlig verdutzte Coaches nach Marlenes Blind Audition

Sie hat ihnen allen den Kopf verdreht! Mark Forster weiß gar nicht mehr, was hier gespielt wird: "Ist das eine Frau, ist das ein Mann? Singt da ein Talent oder sind es 14 Talente?", fragt der Coach sichtlich irritiert ins Studio hinein. Doch so recht hat keiner eine Antwort für ihn. Denn was hier zu hören ist, deckt sich einfach nicht mit dem, was die Coaches zu sehen bekommen, als sie ihre Stühle umdrehen.

Denn Marlene Bellissimo ist unverschämt gut darin, sich mit zwei völlig unterschiedlichen Stimmen mitzuteilen - mal tief, mal hoch. Und das führt bei den Coaches erst zu Kopfzerbrechen und später zu völliger Sprachlosigkeit.

Manchmal dreht man sich um und das, was man sieht, passt überhaupt nicht mit der Vorstellung zusammen. Mark Forster

Eine Stimme mit unglaublichen Facetten

Am Ende staubt Marlene mit ihrer außergewöhnlichen Interpretation des Ozzie-Nelson-Klassikers "Dream A Little Dream Of Me" einen Doppel-Buzzer ab. Mark und Kamrad hatten gedrückt. Verwirrt wirken aber alle vier Coaches. Doch erst mal hagelt es Lob und Respekt.

Marlene ist wahrscheinlich die einzigartigste Kandidatin in dieser ganzen Sendung. Kamrad

Yvonne Catterfeld ist ebenfalls stark beeindruckt: "Man kann schon sehr hoch und auch sehr tief singen. Aber in dieser Range, das hab ich so noch nie gehört!" Samu ist indes sauer auf sich selbst, dass er nicht gebuzzert hat.

Ich beiße meine süße Arsch, dass ich nicht gedrückt habe. Samu Haber

"Ich dachte, ich hätte alles gesehen und alles gehört in dieser Show", sagt Samu. Aber Marlene hat den langjährigen Coach völlig überrascht.

Das ist Marlenes Geheimnis

Doch wie ist es für Marlene möglich, derart unterschiedlich zu singen? Die 29-Jährige hat sich einer Geschlechts-Umwandlung unterzogen.

Ich bin eine Trans Frau. Ich habe eine neue Stimme gelernt, aber ich kann noch sprechen, wie ich davor gesprochen hab. Marlene

Die US-Amerikanerin ist als Jake in Connecticut aufgewachsen, bevor sie sich einer Transition unterzog. Die Kindheit sei nicht immer einfach gewesen, erzählt sie den Coaches. Die Verwandlung hin zu Marlene sei für sie eine echte Befreiung gewesen.

Nun steht Marlene vor den Coaches und muss sich zwischen Team Mark und Team Kamrad entscheiden.

Der Zuschlag geht an Mark Forster, der sich gleichzeitig über sein erstes Talent freuen darf.

