Große Überraschung in der letzten Battle-Folge bei "The Voice of Germany" 2024: Mark Forster ändert plötzlich die Regeln für seine Entscheidung. Am Ende kommt es für ihn aber sogar noch härter.

Mark vertagt seine Entscheidung, wer weiterkommt

In den Battles gibt es seit Staffel 1 eine feste Regel: Nach jedem Battle muss der Coach entscheiden, wer weiterkommt und wer rausfliegt. Daran ändert auch die neue Regel der Open Battles nichts, die es Coaches ermöglicht, alle oder kein Talent mitzunehmen. Die Entscheidung muss immer direkt gefällt werden - bis jetzt. Denn Mark Forster erwirkt eine Ausnahme.

In der vierten und letzten Folge der Battles 2024 gibt es nur noch wenige Plätze in den Teams. Mark Forster hat bereits sieben von neun Plätzen in den Teamfights vergeben, als Marlene Bellissimo und Lukas Wohllaib einen grandiosen Auftritt hinlegen. Alle sind begeistert und sie hätten es sicher beide verdient, weiterzukommen. Dann hätte Mark für sein letztes Battle mit Jenny Hohlbauch und Tim Schaefer aber keinen Platz mehr frei. Wie soll Mark das entscheiden?

Der wortgewandte Coach hat aber eine Idee: "Es wäre unfair, mich jetzt zu entscheiden", erklärt er und bittet um eine Regeländerung:

Ich würde gerne die Entscheidung vertagen. Mark Forster

Er möchte erst nach dem anderen Battle für alle vier Talente die Entscheidung treffen. Zu seiner eigenen Überraschung wird ihm diese Ausnahme auch gewährt und auch seine Talente sind einverstanden. "Wir machen was, was wir noch nie gemacht haben: Wir gehen ohne Entscheidung aus diesem Battle", verkündet Thore Schölermann.

Jetzt wird es noch härter

Kurz ist Mark glücklich, dass er sich so gut aus der Affäre gezogen hat, dann dämmert ihm, dass er später eine noch schwierigere Entscheidung treffen muss. Kamrad kann ein bisschen Schadenfreude nicht zurückhalten: "Das wird viel schlimmer gleich!"

Als Jenny und Tim eine wundervolle Version von Jeremias' "Grüne Augen lügen nicht" performen, wird es ernst für Mark. Auch dieser Auftritt war fantastisch.

Jenny Hohlbauch und Tim Schaefer verzaubern mit "Grüne Augen lügen nicht"

Jetzt muss er über zwei Battles gleichzeitig urteilen. Wen nimmt er mit und wen schickt er nach Hause: Marlene, Lukas, Jenny oder Tim? Nur zwei von ihnen können weiterkommen.

Viel schwerer kann man sich's nicht machen, als ich es mir jetzt gemacht hab. Mark Forster

Nach langem Ringen und einer Beratung mit seinen Side-Coaches ist Mark endlich so weit, die Entscheidung zu treffen: Jenny und Tim sind eine Runde weiter. Marlene und Lukas sind leider raus.

Marks Erfahrung und die Regeländerung haben sich ausgezahlt. Hätte er direkt einen oder mehrere Plätze an Marlene und Lukas vergeben, hätte er nicht mehr Jenny und Tim mitnehmen können, obwohl sie seine Favoriten waren.

