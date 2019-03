Superstar Jennifer Lopez (49) ("Let's get loud") und der Ex-Baseballer Alex Rodriguez (43) haben sich verlobt. Auf ihren Instagram-Seiten veröffentlichten beide am Samstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem zwei Hände und ein auffälliger Ring an Lopez' Finger zu sehen sind. "Sie hat Ja gesagt", schrieb der als A-Rod bekannte Ex-Sportler. Er garnierte dies mit einem Herzchen-Emoji. Das Paar, zusammen auch "J-Rod" genannt, ist seit Anfang 2017 zusammen.

Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Liiert war sie unter anderem mit Ben Affleck und dem Rapper Drake. Rodriguez ist Vater von zwei Töchtern, 2008 wurde seine Ehe mit Cynthia Scurtis geschieden. Der Sportler war zeitweise auch mit den Schauspielerinnen Cameron Diaz und Kate Hudson zusammen.

Verliebt, verlobt, verheiratet

Comedian Tom Gerhardt (61) hat in Köln seine Lebensgefährtin Nadja da Silva (45) geheiratet. Nur der engste Kreis der Familie sei bei der Feier am Freitag dabei gewesen, sagte er dem "Express". Bei Instagram postete der Comedian ein Foto, auf dem seine Frau im Hochzeitskleid ihn am Bein zum Standesamt zerrt.

Gerhardt war vor allem mit der Kino-Komödie "Voll Normaaal" und als tyrannischer Hausmeister Krause bekannt geworden. Zuletzt war er als Theaterschauspieler aktiv. Allerdings sei auch eine Rückkehr ins Fernsehen geplant. "Ich habe ein neues großes Projekt im TV, das ich vielleicht Mitte des Jahres anfange", sagte er dem "Express".