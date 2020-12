Streaming-Rekord für den Song "Dance Monkey"

Die australische Sängerin Tones and I hat mit "Dance Monkey" als erste Frau die Marke von zwei Milliarden Abrufen beim Streamingdienst Spotify erreicht. Dies berichtete das US-Branchenmagazin Billboard am Dienstag.

In 30 Ländern auf Platz 1

Nur der britische Songwriter Ed Sheeran ("Shape of You"/2,7 Milliarden) und US-Rapper Post Malone ("Rockstar" feat. 21 Savage/2,08 Milliarden) seien bislang erfolgreicher gewesen, schrieb Billboard. Die 27-jährige Australierin hatte "Dance Monkey" im Mai 2019 veröffentlicht. Der Song schaffte es laut dem Magazin in mehr als 30 Ländern auf den ersten Platz der Charts.

Zwei Milliarden Streams

"Dance Monkey hat heute Morgen zwei Milliarden Streams erreicht und ich war gestern als Straßenmusikerin unterwegs", schrieb Tones and I auf Twitter. "Danke an alle, das ist verrückt." Vor ihrem Durchbruch spielte Toni Watson, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, oft als Straßenmusikerin. Das habe sie auch am Montag mit einem überraschenden Auftritt in Melbourne getan, um die unter den Corona-Folgen leidende Gastronomie zu unterstützen, berichtete Billboard.