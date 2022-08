Sandstürme im Sudan, geschlossene Flughäfen in Indien und zehnstündige Flüge ohne Toilette auszuhalten sind nur einige der Herausforderungen, die Mack Rutherford in den vergangenen Wochen gemeistert hat. Wenn der 17-Jährige in dieser Woche im bulgarischen Sofia landet, will er der Jüngste werden, der jemals allein in einem Flugzeug die Welt umrundet hat. Aktuell hält diesen Weltrekord noch der Brite Travis Ludlow, der seine Weltumrundung mit 18 Jahren beendete.

Am Montag landete der britisch-belgische Teenager, der im normalen Leben mit seiner Familie in Belgien wohnt, auf dem Flughafen Biggin Hill in der Nähe von London. Nach der Landung riss er strahlend beide Arme in die Höhe. Dass er die letzte Etappe seiner Reise nun auch noch schafft, gilt als Formsache.

Los ging Rutherfords Reise am 23. März - damals war er noch 16 - ebenfalls in Sofia, wo mit dem Unternehmen ICDSoft der Hauptsponsor seines Abenteuers beheimatet ist. Unterwegs ist er mit einem Ultraleichtflugzeug der "Shark"-Serie, die zu den schnellsten der Welt gehören.

Auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken können Interessierte verfolgen, wie Rutherford aus der Vogelperspektive erlebt, wie sich die Sonne im Meer spiegelt, die Rotorenblätter seines Fliegers sich vor atemberaubenden Landschaften drehen und er auf Skylines zufliegt, die andere nur aus dem Fernsehen kennen. Auf der Anzeigetafel seiner offiziellen Internetseite steht, wann er wo gelandet ist: Kairo, Sansibar, Seychellen, Dubai und New York sind nur wenige der Stationen, an denen der junge Pilot Halt gemacht hat.

Fliegen liegt ihm im Blut

Als Rutherford am Wochenende in Schottland nach langer Zeit wieder britischen Boden betrat, gab er sich bescheiden. "Es gibt so viele Leute in meinem Alter, die aufregende Dinge machen. Aber die wenigsten wissen davon", sagte er der Nachrichtenagentur PA. "Zusammen können wir aber zeigen, dass junge Leute wirklich etwas bewegen können."

Einen Rekord hält Mack Rutherford sogar bereits: Mit 15 Jahren und zwei Monaten machte er nach eigenen Angaben vor rund zwei Jahren als Jüngster weltweit den Pilotenschein. Diese Ziel hatte er angeblich schon, als er erst drei Jahre alt war.

Rutherford ist das Pilotendasein quasi in die Wiege gelegt: Schon mehrere Generationen vor ihm machten das Fliegen zum Beruf oder mindestens zur liebsten Freizeitbeschäftigung. Macks Vater ist Berufspilot, die Mutter Hobby-Pilotin und seine ältere Schwester Zara hat erst vor wenigen Monaten ihre eigene Weltumrundung abgeschlossen. Mit 19 Jahren wurde sie im Januar die jüngste Frau, die bislang allein die Erde umflogen hat.

"Aber egal, welchen Hintergrund man hat - man sollte für seine Träume kämpfen und sich nicht davon einschränken lassen, was andere für Erwartungen an einen haben", meint der 17-Jährige.