50 Schüler wollen Polizeiwache stürmen

Morgennachrichten 26.07.2019

Rekordhitze in Deutschland und es bleibt weiter heiß. Riesige Brände in Wäldern nördlich des Polarkreises durch Hitze. Bewaffneter Überfall auf Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Streit um Kandidatenliste: Teilerfolg für die AfD in Sachsen.

5:28 min