Ex-Salafistenprediger kommt auf Bewährung frei

Morgennachrichten 16.05.2019

Der EU-Wahlkampf geht in den Endspurt. Die wichtigsten Kandidaten haben sich jetzt einen harten verbalen Schlagabtausch geliefert. Angela Merkel heizt Gerüchte über künftiges EU-Engagement an. Österreich beschließt Kopftuchverbot in Schulen.

4:24 min