Morgennachrichten 14.05.2018

Sturm, Hagel und Gewitter haben nach dem Wochenende für Chaos gesorgt. Bis in die Nacht gab es vor allem in Hessen und Niedersachsen heftige Unwetter. Nach dem Messerangriff am Samstag in Paris suchen die Behörden weiter nach Komplizen des Attentäters.

04:22 min