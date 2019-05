Internet-Sensation "Grumpy Cat" ist tot

News

Morgennachrichten 17.05.2019

Nachdem Österreichs Parlament beschlossen hat Kopftücher an Grundschulen zu verbieten, gibt es auch in Deutschland eine entsprechende Debatte. E-Scooter könnten die Hürde in die Legalität machen. Und: Trump will den Anteil qualifizierter Einwanderer erhöhen.

4:26 min