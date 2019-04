News

Abendnachrichten 19.04.2019

Karfreitag in Deutschland: nicht alle halten Einkehr, neuer Streit ums Tanzverbot. Buskatastrophe von Madeira: Angehörige der Opfer sind auf dem Weg. Rettung in Australien: wie ein Vater in letzter Sekunde seinen kleinen Sohn vor einem Dingo rette

13 min