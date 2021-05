Oscar-Gewinnerin Dukakis gestorben

Die Oscar-Preisträgerin Olympia Dukakis ("Mondsüchtig") ist am Samstag im Alter von 89 Jahren in New York gestorben. Das berichteten übereinstimmend US-Medien. Der Bruder der Schauspielerin, Apollo Dukakis, schrieb bei Facebook: "Nach vielen Monaten schwindender Gesundheit ist sie endlich in Frieden und vereint mit ihrem (2018 gestorbenen Mann) Louis (Zorich). Eine Todesursache wurde nicht genannt. Dukakis hinterlässt drei Kinder.

Dukakis, deren Markenzeichen die raue Stimme war, wirkte in Dutzenden Filmen und Serien mit, unter anderem in "Magnolien aus Stahl" (1989), "Kuck mal, wer da spricht" (1989, 1990, 1993), "Die nackte Kanone 33 1/3" (1994) und "Geliebte Aphrodite" (1995) von Woody Allen.

Oscar als beste Nebendarstellerin

Für ihre Rolle in der Romantikkomödie "Mondsüchtig" von Norman Jewison, in der sie die Mutter der von Cher gespielten Loretta verkörperte, wurde sie 1988 mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin geehrt. Cher wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

"Mondsüchtig" definierte Dukakis' Paraderolle, die sie in Variationen immer wieder spielte: die einer selbstbewussten Frau zwischen Lebensüberdruss und Welterfahrenheit. Als Mutter Chers, die sich in den Bruder ihres Verlobten verliebt, begeisterte sie das Publikum mit ihrem bitteren, aber klaren Blick auf die Welt. Dukakis erhielt für diese Rolle ebenfalls einen Golden Globe und wurde zu einer der führenden Charakterdarstellerinnen Hollywoods.

Bei ihrer Oscar-Dankesrede 1988 warb Dukakis für ihren Cousin Michael Dukakis, dem Präsidentschaftskandidaten der Demokraten: "Ok, Michael, auf geht's!" - es nutzte nichts: Er unterlag schließlich dem Republikaner George H. W. Bush.

Würdigung von Cher

Zuletzt war sie in der Netflix-Miniserie "Stadtgeschichten" (2019) zu sehen. Darüber hinaus wirkte Dukakis in zahlreichen Theateraufführungen mit. Für ihre TV-Rollen wurde sie für einige Emmys nominiert. Cher würdigte Dukakis am Samstag in einem Tweet als "unglaubliche" Schauspielerin.

Geboren wurde Dukakis am 20. Juni 1931 in Lowell im US-Staat Massachusetts. Ihre Eltern stammten aus Griechenland. An der Boston University studierte sie zunächst Physiotherapie und arbeitete anschließend während der Polio-Epidemie in den USA unter anderem in den Bundesstaaten Minnesota und Texas. Mit etwas Geld in der Tasche kehrte sie schließlich nach Boston zurück und studierte Theater.

Ihre Karriere als Schauspielerin begann sie auf den Bühnen New York Citys. Ihr Debüt gab sie 1962. Im selben Jahr heiratete sie den Schauspieler und Produzenten Louis Zorich. Ab Mitte der 60er Jahre trat sie dann auch in Filmen auf.