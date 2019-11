Stoß vor U-Bahn: Verdächtiger wieder frei

News

Abendnachrichten vom 2.11.2019

Rechte Terroristen trachten dem Grünen-Politiker Özdemir nach dem Leben. +++ Während Premier Johnson am geregelten Brexit feilt, spucken ihm Farage und Trump in die Suppe. +++ Greta Thunberg ist in L.A., der Klimagipfel aber in Madrid. Was tun?

13 min