Abendnachrichten 02.07.2022

Steigende Corona-Zahlen lassen bei Gesundheitsminister Lauterbach die Alarmglocken schrillen +++ Ferienzeit in Deutschland: Heilloses Chaos an Flughäfen +++ Gefährliche Wasserknappheit: Mehrere Gemeinden in Deutschland rufen zum Wassersparen auf

