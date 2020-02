In den vergangenen Tagen hat sich das neuartige Coronavirus auch in Deutschland immer weiter verbreitet. In den Medien finden sich immer wieder Bilder von Menschen mit Mundschutz. Staatliche Stellen wie das Robert Koch-Institut aber auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehlen Masken in der aktuellen Lage aber nur bedingt. Vielmehr stehen andere Schutzmaßnahmen im Vordergrund.