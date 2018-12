Weniger Vorschläge für das «Unwort» des Jahres

Die Flüchtlingspolitik ist erneut das Hauptthema der Vorschläge für das «Unwort» des Jahres. Im Vergleich zu den Vorjahren beteiligten sich 2018 aber deutlich weniger Menschen an der sprachkritischen Aktion. Knapp 850 Vorschläge seien kurz vor dem Einsendeschluss am 31. Dezember eingegangen, sagte die Sprecherin Nina Janich von der Technischen Universität Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. Sonst wurden seit Mitte der 1990er Jahre stets mehr als 1000 Einsendungen gezählt, in einigen Jahren sogar mehr als 2000. In diesem Jahr haben die Bürger 481 unterschiedliche Ausdrücke als "Unwort" vorgeschlagen, weniger waren es zuletzt im Jahr 2000 mit 446 Begriffen. Das "Unwort" des Jahres wird am 15. Januar in Darmstadt bekannt gegeben.

"Circa 30 Wörter aus diesen Einsendungen entsprechen einem der vier Kriterien der Jury", sagte die Sprachwissenschaftlerin Janich. Die Jury rügt Begriffe, die gegen die Menschenwürde oder die Demokratie verstoßen. Die beiden anderen Kriterien sind die Diskriminierung einzelner gesellschaftlicher Gruppen sowie euphemistische, verschleiernde oder irreführende Formulierungen. Die Häufigkeit eines Vorschlags spielt für die Entscheidung keine Rolle.

"Personen, die als Problem empfunden werden"

"Über 50 weitere Wörter könnten den Kriterien entsprechen, sind aber womöglich veraltet, unklar belegt oder sogar schon als Unwörter gewählt", sagte Janich. Der Rest entspreche nicht den Kriterien. Häufig seien dies "Wörter für Personen, Dinge oder Sachverhalte, die als solche als Ärgernis oder Problem empfunden werden". Als Beispiel nennt Janich den Ausdruck DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), der 20 Mal vorgeschlagen worden sei.

Unter den häufigsten Einsendungen von Wörtern mit "Unwort"-Potenzial seien der von CSU-Politiker Markus Söder benutzte Begriff "Asyltourismus" (119 Mal) und der von Alexander Gauland verwendete "Vogelschiss" (der Geschichte, 18 Mal). Der AfD-Vorsitzende hatte beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation gesagt: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte." Am dritthäufigsten wurden die Begriffe "Ankerzentrum"/"Ankerzentren" für Flüchtlinge (13 Mal) genannt.

Von "Feminismus-Flausen" und "Anklopf-Raketen"

Chancen hätten möglicherweise - neben der Flüchtlingspolitik - auch Vorschläge wie "Anklopf-Raketen", "Deutungshoheit", "Entmietung", "Feminismusflausen" oder "fluide Lage", sagte Janich. Die Jury werde voraussichtlich auch über "Gesinnungsdiktatur", "Menschenrechtsfundamentalismus", "Klimahysterie", "Ökoterrorist" und "Klima-Nazi" diskutieren.