Bundeswehr beendet Evakuierungsmission in Kabul

Die Bundeswehr hat ihre Luftbrücke für Deutsche und einheimische Helfer aus Afghanistan nach elf Tagen beendet. Der Start der Maschinen am Donnerstag wurde von einem schon seit Tagen befürchteten Terroranschlag im Umfeld des Flughafens überschattet. "Man geht davon aus, dass es ein Selbstmordanschlag oder mehrere Selbstmordanschläge gewesen sind. Es hat in den letzten Tagen ja immer wieder Warnungen vor solchen Anschlägen gegeben", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dies sei ein "absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation". Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte: "Wir haben zurzeit keine Informationen über deutsche Opfer."

Die Luftwaffe flog alle deutschen Soldaten, Diplomaten und verbliebenen Polizisten aus, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin nach dem Start der letzten Maschine sagte. Kramp-Karrenbauer und auch Merkel betonten aber, dass die Bundesregierung weiter versuchen werde, schutzbedürftigen Menschen die Ausreise zu ermöglichen. "Wir beenden die Luftbrücke mit dem heutigen Tag", sagte Merkel auf einer eigenen Pressekonferenz. "Wir sind mit Hochdruck und Nachdruck dabei, eben Bedingungen auszuhandeln mit den Taliban darüber, wie weitere Ausreisen auch möglich sein werden."

Rund 5200 Menschen ausgeflogen

Der Einsatz hatte am Montag vergangener Woche begonnen. Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn sagte am Donnerstag, dass die Bundeswehr seit Beginn etwa 5200 Menschen aus 45 Nationen ausgeflogen habe. Darunter seien 4200 Afghanen und 505 deutsche Staatsbürger. Zwei Hubschrauber, die für die Evakuierungsaktionen nach Kabul transportiert worden waren, sind bereits wieder ins usbekische Taschkent gebracht worden. Dort befindet sich das Drehkreuz der Bundeswehr für die Evakuierung.

Drei Transportflugzeuge der Luftwaffe wurden noch am Freitag zurück in Deutschland erwartet. In der Bundeswehr liefen Planungen für einen Empfang mit Rückkehrerappell auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf.