Abendnachrichten 16.06.2019

Treffen der Spitzen der Koalition in Berlin. Im Mittelpunkt stehen die Haushaltsplanungen für das kommende Jahr. +++ Octavian Ursu (CDU) gewinnt Bürgermeisterwahl in Görlitz. +++ Stromausfall in Südamerika: Millionen Menschen betroffen.

13 min