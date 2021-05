Erdogan bezeichnet Israel als "Terrorstaat"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel angesichts schwerer Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem als "Terrorstaat" bezeichnet. Das "grausame Israel, der Terrorstaat Israel" greife "brutal und unmoralisch" Muslime in Jerusalem an, sagte Erdogan am Samstagabend. Er rief die Vereinten Nationen, die Organisation für islamische Zusammenarbeit und weitere internationale Organisationen dazu auf, aktiv zu werden. Eine Welt, die Jerusalem und die Muslime nicht schützen könne, habe sich selbst verraten, sagte Erdogan.

Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften waren allein in der Nacht zum Samstag in Jerusalem mehr als 200 Menschen verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag gab es in Ost-Jerusalem erneut Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und palästinensischen Gläubigen.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist sowohl die drittheiligste Stätte im Islam als auch im Judentum von größter Bedeutung, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen, von denen der letzte im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde. Die Klagemauer ist ein Überrest jenes zerstörten Tempels und die heiligste Stätte der Juden.