Abendnachrichten 23.12.2020

Zahl der Coronatoten in Deutschland erreicht traurigen Rekord +++ In endloser Schlange klemmen unzählige Lkw-Fahrer seit Tagen jenseits des Ärmelkanals fest +++ Auch Weihnachtsmänner haben es in Corona-Zeiten nicht leicht

15 min