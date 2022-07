Faeser will Verantwortung für Cybersicherheit beim Bund

News

Morgennachrichten 12.07.2022

Scholz will Bürger weiter entlasten +++ Ärmere Länder sollen mehr Weizen anbauen +++ Seibert neuer Botschafter in Israel +++ Abe wird bestattet +++ Zwei Männerleichen in Stuttgart entdeckt +++ Blick auf die Geburt des Weltalls +++ Aktion gegen Plastik

5:11 min