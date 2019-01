Gelder für Arbeitslose längst nicht ausgeschöpft

News

Morgennachrichten 25.01.2019

Die klirrende Kälte wird vor allem für Obdachlose immer mehr zu einer tödlichen Gefahr. Die Rettungsaktion um den kleinen Julen geht in die entscheidende Phase. Staatskrise in Venezuela: Selbsternannter Präsident bietet Staatschef Maduro Straffreiheit an.

sat1.de

04:12 min