Berlin und Brandenburg haben am Dienstag die Rückkehr zum Normalbetrieb in Kindertagesstätten angekündigt, Brandenburg auch in den Schulen. In Niedersachsen ist nach Worten des zuständigen Ministers ein «Quasi-Regelbetrieb» in Kitas in Sicht.

Die Berliner Kitas sollen noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen, wie der Senat am Dienstag entschied. Eltern sollen ab dem 22. Juni wieder einen vollen Betreuungsanspruch für Kinder haben. In der Woche ab dem 15. Juni beginne die Rückkehr in den Regelbetrieb, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag in Berlin. Derzeit haben viele Eltern nur einen Anspruch auf eine Halbtagsbetreuung.

In Brandenburg sollen Kitas ab Montag ihren Normalbetrieb wieder aufnehmen, die Schulen nach den Sommerferien am 10. August. Das kündigte Landesjugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam an und verwies auch auf eine geringe Zunahme der Corona-Infektionen. Die Kita-Öffnung solle am Freitag endgültig beschlossen werden. In Schulen werde der Mindestabstand keine Rolle mehr spielen. Für den Fall eines Infektionsherdes brauche aber jede Schule ein Notfallkonzept, sagte die Ministerin. Die Landesregierung plane indes Tests in Schulen und Kitas.

In Niedersachsen sollen Kita-Kinder ab 22. Juni wieder bis hin zur normalen Stundenzahl betreut werden. Es könne aber zu Einschränkungen im zeitlichen Umfang kommen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover. Die Notbetreuung werde beendet und ein «Quasi-Regelbetrieb» aufgenommen, in der etwa Risikogruppen weiter besonders geschützt werden müssten. Umfangreiche Hygieneauflagen blieben bestehen. Die Kinder kämen in ihre alten Gruppen, könnten aber von weniger Erzieherinnen betreut werden als üblicherweise nötig. «Angebote für alle Kinder sind zu machen», betonte der Minister.