Kretschmann schließt Impfpflicht nicht aus

Abendnachrichten 24.07.2021

Warnung vor Starkregen in Katastrophengebieten +++ Kein schärferes Klimaziel +++ Impf-Appell an junge Leute +++ Quarantäne nach Urlaub? +++ RKI: 1.919 Neuinfektionen gemeldet +++ CSD in Berlin

