Länder machen Schulen dicht

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus schließen mehrere Bundesländer alle Schulen und Kitas. Die Bundesregierung sagt schwächelnden Unternehmen Unterstützung in einem enormen Ausmaß zu. Zum Stand der Dinge am Freitag:

SCHULSCHLIESSUNGEN IN MEHREREN BUNDESLÄNDERN

Immer mehr Bundesländer kündigen an, Schulen und Kitas vorübergehend zu schließen, darunter Bayern, das Saarland, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Auch NRW will mit Schulschließungen die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Es ist damit zu rechnen, dass sich weitere Bundesländer dieser Entscheidung anschließen. Millionen Eltern in Deutschland müssen sich nun Gedanken machen, wie sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen. Bayern kündigte einen Notfallplan für die Betreuung bestimmter Kinder an.

BAYERN SCHRÄNKT BESUCHE IN KLINIKEN UND PFLEGEHEIMEN EIN

Als erstes Bundesland verhängt Bayern über Schulschließungen hinaus weitreichende Auflagen für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Angehörigen wird weitgehend der Besuch von Alten- und Pflegeheimen untersagt. Zum Schutz älterer und kranker Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus werden auch die Besuchsmöglichkeiten an Bayerns Krankenhäusern stark eingeschränkt. In bestimmten Situationen blieben Besuche aus "humanitären Gründen" weiter notwendig, etwa wenn Kinder in einer Klinik behandelt würden oder jemand im Sterben liege.

REGIERUNG SAGT KREDITE OHNE BEGRENZUNG ZU

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin. Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnten eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden, so Altmaier. Darüber hinaus beschloss der Bundestag am Freitag einstimmig einen Gesetzentwurf für erleichtertes Kurzarbeitergeld. Mehr Unternehmen als bisher sollen die Leistung der Bundesagentur für Arbeit ab April beantragen können.

UEFA STOPPT VORERST SPIELBETRIEB IM FUSSBALL-EUROPAPOKAL

Die Europäische Fußball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League vorerst ausgesetzt. Das teilte die UEFA am Freitag mit. "Angesichts der Entwicklungen aufgrund der Verbreitung von Covid-19 in Europa und der damit verbundenen Entscheidungen der verschiedenen Regierungen" habe der europäische Dachverband entschieden, alle Partien der UEFA-Clubwettbewerbe in der kommenden Woche zu verschieben, hieß es in einer Mitteilung. Dazu gehören die verbleibenden Spiele des Achtelfinales in der Champions League am 17. und 18. März und damit auch das Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea.

FORMEL-1-AUFTAKT IN MELBOURNE ABGESAGT

Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 und dem Rückzug des McLaren-Teams für den Grand Prix von Australien ist der Saisonauftakt in Melbourne abgesagt worden. Nach einer Chaosnacht für die Königsklasse des Motorsports teilte die Formel 1 zusammen mit dem Motorsport-Weltverband FIA und dem lokalen Veranstalter diese Entscheidung am Freitag mit. Der Grand Prix war für Sonntag (6.10 Uhr/MEZ/Sky und RTL) geplant gewesen.