Längster "Shutdown" der Geschichte

Abendnachrichten 11.01.2019

Erdrückend: Der Schnee wird feuchter - die Last auf Dächern und Bäumen schwerer. Einbeziehend: Friedrich Merz will AKK in Wirtschaftsfragen beraten - aber er will in kein Parteigremium. Erschreckend: Jedes zweite Hähnchen verseucht mit Durchfallbakterien.

sat1.de

13:43 min