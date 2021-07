News

Morgennachrichten 12.07.2021

Das RKI will offenbar, dass nicht mehr allein die Inzidenz über die Corona-Maßnahmen entscheidet. Unionskanzlerkandidat Laschet will zunächst an Test- und Maskenpflicht an Schulen festhalten. Und: Impfpflicht für Lehrkräfte und Kita-Personal gefordert.

4:41 min