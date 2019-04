Mitarbeiterin belastet Trump schwer

News

Abendnachrichten 01.04.2019

Widerspruch wird wichtig: Wer es nicht tut soll automatisch Organspender sein, so will es die Bundesregierung. Bundeswehr ist nicht willkommen: Warum die Berliner SPD ein Schulverbot für Soldaten will. "Sein" Name zählt: Seit genau 25 Jahren dürfen Ehefrauen ihren Namen behalten. Die Wenigsten tun es.

13 min