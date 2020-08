News

Morgennachrichten 05.08.2020

Beirut: Zahl der Toten steigt weiter +++ Sofort-Bußgeld für "Masken-Muffel" +++ 741 Neuinfektionen in Deutschland +++ Keine einheitliche Linie bei der Maskenpflicht an Schulen +++ Goldpreis erreicht Rekordpreis +++ Hochwasserlage in Bayern angespannt

4:56 min