Nationalisten und Rechtsradikale haben in Kiew an die Gründung der Ukrainischen Aufstandsarmee vor 76 Jahren erinnert. Sie zogen am Sonntag durch die ukrainischen Hauptstadt. Mit dabei waren Anhänger der deutschen neonazistischen Kleinpartei Der Dritte Weg und der NPD-Jugend Junge Nationalisten, die teilweise Fahnen und Banner trugen.