Schröder erteilt Gazprom Absage

Abendnachrichten 24.05.2022

Auch drei Monate nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist kein Ende in Sicht +++ Infizierte mit Affenpocken sollen mindestens 21 Tage in Quarantäne +++ Enthüllungen über massive Unterdrückung von Uiguren in China.

4:09 min