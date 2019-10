News

Morgennachrichten 08.10.2019

Unfall oder Attentat? Mann rast in Limburg mit gestohlenem LKW in andere Autos. Trump droht Ankara: Der US-Präsident warnt die Türkei vor Fehlverhalten bei Einmarsch in Syrien. Klimaproteste gehen weiter: In Berlin räumt die Polizei den Potsdamer Platz.

