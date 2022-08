News

Abendnachrichten 14.08.2022

Teure Aussichten: Was wird eine warme Wohnung im Winter mit der Gaszulage kosten? +++ Toxische Welle: Was auch immer in der Oder Fische tötet, kommt auch in der Ostsee an +++ Trockene Betten: Kein Regen in Sicht. Deutschlands Flüsse versickern.

15 min