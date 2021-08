Eine Verletzung bremst Neuer

Die Fußverletzung, die Nationaltorhüter Manuel Neuer beim Münchner Supercup-Gewinn in Dortmund erlitten hat, löst beim Fußball-Rekordmeister keine Panik aus. Aber Nagelsmann setzt früh in der Saison lieber auf eine Null-Risiko-Strategie.

"Es ist im Grunde eine Pillepalle-Verletzung, die er jetzt hat", sagte Nagelsmann am Freitag zu Neuers Blessur an der Kapsel des rechten Sprunggelenks. "Aber wenn man mit der pillepalle umgeht, wird aus einer Pillepalle-Verletzung sehr schnell eine dramatische. Und darum sollte man einer Pillepalle-Verletzung eine gewisse ruhige Zeit geben", ergänzte der Coach. Neuer trainiert vorerst nicht.

Wie lange der Kapitän ausfällt, ist offen. Die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick Anfang September in der WM-Qualifikation sieht Nagelsmann "Stand heute" nicht in Gefahr. Im Bayern-Tor wird am Sonntag (17.30 Uhr) vor erstmals wieder 20.000 Zuschauern in der Allianz Arena damit Sven Ulreich stehen.

Ulreich als Ersatz

Der 33-Jährige war nach einem enttäuschenden Leihjahr vom Hamburger SV nach München zurückgekehrt. Neuers designierten Nachfolger Alexander Nübel hatten die Bayern im Sommer an AS Monaco verliehen. Nagelsmann bescheinigte Ulreich gute Trainingsleistungen. Ausfallen wird neben Neuer Angreifer Kingsley Coman, der sich ebenfalls beim 3:1 in Dortmund verletzt hatte (Einblutung am Gesäßmuskel).

Gegen Köln wollen die Bayern den Schwung des Supercup-Erfolges mitnehmen. Größter Erfolgsgarant ist auch zu Beginn der neuen Saison Robert Lewandowski. Ein Tor in Gladbach, zwei im Supercup - der Pole ballert einfach weiter, als wenn es keine Sommerpause gegeben hätte.

Der Weltfußballer, der am Samstag seinen 33. Geburtstag feiert, scheint mit jedem Jahr noch reifer, noch besser, noch cooler vor dem gegnerischen Tor zu werden. Nach dem Sieg gegen Dortmund, bei dem er auch das Torjägerduell mit seinem jungen Rivalen Erling Haaland klar mit 2:0 Toren für sich entschied, sprach er eine kleine Drohung an alle Bayern-Jäger aus. "Wir können mit dem Ball noch besser spielen, aber das braucht Zeit", sagte Lewandowski.

Ein neuer Lewandowski-Fan

Nagelsmann ist schon nach wenigen Wochen der Zusammenarbeit ein Lewandowski-Fan. "Er hat einen unglaublichen Spirit reingebracht. Er war wie eine Lebensversicherung, überragend gut", schwärmte der Bayern-Coach nach Lewandowskis Auftritt im Supercup.

Lewandowski traf da - saisonübergreifend - im Bayern-Trikot im 14. Pflichtspiel nacheinander. Es ist eine irre Serie, die im deutschen Profifußball nur einer übertrifft: Gerd Müller. Er reihte in der Spielzeit 1969/70 gleich 16 Partien mit Torerfolg aneinander. Die Bayern-Legende Müller war am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Ihr wird der Serienmeister beim Spiel gegen Köln unter anderem mit einer Rede von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gedenken.

Lewandowski hatte zuletzt mit 41 Saisontoren Müller den Bundesliga-Torrekord entrissen. Und auch mit 33 jagt er weiter nach Toren und Trophäen. Die ständigen Transferspekulationen um ihn kommentieren sie in München gelassen. "Das stört mich nicht, das gehört zum Fußball-Business. Robert ist der gefährlichste Stürmer auf dem Markt", sagte Nagelsmann. Er erlebe ihn im Alltag gut gelaunt. "Er ist kein Satellit, der sich absondert", bemerkte der Coach.

Spekulationen um Haaland

Vorstandschef Oliver Kahn hatte dem für rund 100 Millionen Euro gehandelten Angreifer das Etikett unverkäuflich angeheftet: "Bei Robert würden wir es uns auf jeden Fall leisten, stur zu bleiben."

Bis 2023 läuft Lewandowskis Vertrag, Verlängerung möglich. Parallel wird längst über einen Nachfolger wie Haaland spekuliert. Zumal Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt einräumte, dass man bei dem 21-jährigen Norweger sehr genau hinschaue. "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will", sagte Salihamidzic. Das Wettschießen mit Haaland in der Bundesliga wird Lewandowski weiter antreiben. Und auch wenn Salihamidzic jüngst Haaland rühmte, traut er auch Lewandowski noch einige Topjahre zu: "Ich sehe Lewa jeden Tag im Training. Er kam mit einem Hunger zum ersten Training, das ist schon erstaunlich."