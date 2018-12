Fan in Italien stirbt nach Krawallen

News

Morgennachrichten 27.12.2018

Trump besucht Soldaten in Ramstein. Lufthansa schuld an Panne bei Merkel-Flieger. Bundeswehr will Bürger aus anderen EU-Ländern anwerben. Jeder 8. Online-Kauf wird zurückgeschickt. Zahl der Kindergeld-Bezieher auf neuem Rekord.

sat1.de

04:27 min