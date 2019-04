FC Bayern erobert souverän die Spitze zurück

Der FC Bayern München hat im Titelkampf in der Bundesliga die Tabellenspitze zurückerobert. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf souverän 4:1 (2:0). Kingsley Coman (15. Minute, 41.) brachte den Rekordmeister in der ersten Hälfte vor 54.600 Zuschauern mit seinem dritten Bundesliga-Doppelpack in Führung, im zweiten Durchgang erhöhten Serge Gnabry (55.) und Leon Goretzka (90.+2).

Den Treffer für Düsseldorf erzielte Dodi Lukebakio (89.) kurz vor Schluss per Elfmeter nach einem Handspiel von Mats Hummels. Nationalkeeper Manuel Neuer musste in der 53. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Um welche Blessur es sich handelt, blieb zunächst offen. Neuer hatte sich bei einem Ausfallschritt verletzt und humpelte danach mit gesenktem Kopf vom Feld.

Die Münchner sind durch den Erfolg wieder Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Die Westfalen hatten am Samstagabend im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:0) gewonnen und vorübergehend die Tabellenspitze übernommen.

Hertha BSC in der Krise

"Wir waren von Anfang an da", kommentierte Bayern-Stürmer Thomas Müller: "Wie sind gut reingekommen. Wir sind zufrieden." Den Dortmunder Sieg am Samstag hatten die Bayern wahrgenommen. "Den Druck haben wir immer", sagte Müller dazu: "Es schadet uns auch nichts, wenn wir Druck haben."

Die TSG 1899 Hoffenheim ist unterdessen auf einen Europa-League-Platz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Sonntag gegen Hertha BSC 2:0 (1:0) und belegt mit 47 Punkten nun den sechsten Tabellenplatz. Nadiem Amiri (29.) und Reiss Nelson (76.) erzielten die Hoffenheimer Treffer.

Die Berliner kassierten dagegen die fünfte Niederlage in Serie und müssen sich mit Platz elf begnügen. Berlins Trainer Pal Dardai wiederholte wie schon seit Tagen, dass er sich einer Diskussion um seiner Person nicht verschließe. "Ich habe es schon hundert Mal gesagt. Wenn ich die Weiterentwicklung blockiere, dann müssen sie es zu mir sagen", sagte der Ungar.