Abendnachrichten 31.08.2019

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen schauen Wähler auf die Aussichten der AfD. Mit Gewalt kämpfen Demonstranten und Sicherheitskräfte um die Kontrolle in Hongkong. Und: Wer bezahlt den rund 50.000 Euro teuren Kobra-Einsatz in Herne?

14 min