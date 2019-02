News

Morgennachrichten 08.02.2019

5 Tote bei Feuerdrama: Beim Brand in einem Haus in Rheinland-Pfalz sind 5 Menschen gestorben. Entwarnung nach Antrax-Alarm: In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Brief einen Großeinsatz ausgelöst. Merkel eröffnet BND-Zentrale.

sat1.de

04:26 min