Nach Rücktritt: Klinsmann attackiert Preetz

Abendnachrichten 12.02.2020

Aus der Deckung: Der Kampf um die AKK-Nachfolge hat begonnen. Spahn will, Merz will und wer noch? In die Tonne: Die Bundesregierung verbietet Amazon & Co. zurückgeschickte Neuwaren zu vernichten. In die Falle: Tappte endlich eine Bande falscher Polizisten.

15 min