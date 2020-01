Nübel nicht mehr Kapitän von Schalke 04

News

Abendnachrichten 03.01.2020

Welt in Sorge: Iran droht mit Rache für tödlichen US-Angriff auf General. +++ Streit um Einsatz: SPD-Chefin stellt die Polizei-Taktik bei Ausschreitungen in Leipzig infrage. +++ In Not: Australien beginnt mit Massenevakuierungen wegen der Buschbrände.

