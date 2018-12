Später Gegentreffer besiegelt RB Leipzigs Europa-Aus

Alles versucht, lange geführt, und dann der Schock durch ein spätes Gegentor: - die Europa-Reise von RB Leipzig ist nun doch beendet. Dem Fußball-Bundesligisten aus Sachsen reichte am Donnerstagabend im letzten Gruppenspiel der Europa League ein 1:1 (0:0) gegen Außenseiter Rosenborg Trondheim nicht mehr, obwohl RB der einstige Schwesterclub FC Salzburg mit einem 2:1 (0:0)-Sieg bei Celtic Glasgow die versprochene Schützenhilfe leistete. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit gegen den ersatzgeschwächten norwegischen Rekordmeister brachte Matheus Cunha die Gastgeber in der 47. Minute in Führung, doch nach dem späten Ausgleich durch Tore Reginiussen (86.) war der Europa-Traum beendet.

Vor 16 957 Zuschauern ließ RB-Trainer Ralf Rangnick nach dem desaströsen 0:3 in der Bundesliga beim SC Freiburg gleich auf acht Positionen rotieren. Der Coach setzte größtenteils auf das Team, das bereits Anfang Oktober in Trondheim mit 3:1 gewonnen hatte. "Wir haben das zwölfte internationale Spiel in dieser Saison. In den bisherigen elf Spielen haben wir immer die bestmöglichste und ausgeruhteste Mannschaft ins Rennen geschickt", begündete Rangnick seine Taktik.

Immerhin stehen ab Sonntag in sieben Tagen drei wichtige Bundesliga-

Spiele - zwei daheim gegen den FSV Mainz 05 und Werder Bremen, dazwischen die Auswärtsbegegnung beim FC Bayern München - an.

RB hatte die erste Chance zur Führung schon nach wenigen Sekunden. Nach einer Laimer-Eingabe zieht Augustin aus Nahdistanz den Ball auf die kurze Ecke. Trondheim-Keeper André Hansen kann den harmlosen Ball aber im Nachfassen parieren. Danach erinnerte das RB-Spiel an den blutleeren Auftritt von Freiburg: Keine Ideen, keine Genauigkeit und auch kein Druck in die Tiefe - selbst Rangnick schüttelte beim Anblick des Leipziger Spiels nur den Kopf.

Allerdings konnte die B-Elf der Norweger diese Schwächen nicht nutzen. Leipzig größte Chance in Halbzeit eins war ein Latten-

Kopfball von Willi Orban (44.).

Für den enttäuschenden Franzosen Jean-Kevin Augustin wechselte Rangnick zur Halbzeit Yussuf Poulsen ein - und kurz nach dem Wiederanpfiff schlug dann der Brasilianer Cunha zu. Die Gastgeber drückten weiter auf das 2:0, schielten aber vor allem auf das Parallelspiel in Glasgow. Die Einwechslung Poulsen hätte sich fast ausgezahlt: Nach einem Konter traf der Däne mit einem Schlenzer aber nur den Pfosten (62.).

Leverkusen gibt sich keine Blöße

Bayer Leverkusen hat das letzte Gruppenspiel in der Europa League bei Zyperns Pokalsieger AEK Larnaka deutlich mit 5:1 (2:1) gewonnen. Das Team von Fußballtrainer Heiko Herrlich zieht als Gruppensieger in die Runde der besten 32 ein. Der entscheidende Mann am Donnerstag war Mittelfeldspieler Dominik Kohr. Nachdem er beim 0:1 durch David Catala (26.) noch eine unglückliche Figur abgegeben hatte, glich der 24-Jährige mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor seit 15 Monaten aus (28.) und holte den Foulelfmeter heraus, den Lucas Alario zum 2:1 verwandelte (41). In der zweiten Hälfte traf Kohr (68.) dann auch noch zum 3:1. Paulinho (78.) und Lucas Alario (86.) sorgten für den Endstand.

Das Weiterkommen war den Leverkusenern bereits vor der Partie sicher. Die Auslosung der ersten Runden findet am Montag in Nyon statt.

Eintracht mit historischem Novum

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel gefeiert. Das Team von Fußballtrainer Adi Hütter gewann bei Lazio Rom mit 2:1 (0:0). Nach dem Führungstor der Italiener durch Joaquim Correa (56. Minute) drehten Mijat Gacinovic (65.) und Sebastien Haller (71.) die Partie am Donnerstagabend vor 20 000 Zuschauern innerhalb von sechs Minuten.

Der Bundesliga-Fünfte hatte sich bereits für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert und hat nun als erster deutscher Club alle sechs Gruppenpartien in der Europa League gewonnen. Die Paarungen der K.o.-Runde werden am kommenden Montag in Nyon ausgelost.