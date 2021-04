St. Pauli holt sich Sieg gegen Braunschweig

Der FC St. Pauli bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Nordderby ließ das beste Rückrundenteam Eintracht Braunschweig beim 2:0 (2:0) keine Chance und rückte in der Tabelle auf Platz acht vor. Omar Marmoush (7. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (14.) erzielten am Montagabend die Tore für die Kiezkicker, die nur eine ihrer letzten neun Begegnungen verloren. Die zuletzt aufstrebenden Gäste kassierten nach fünf Begegnungen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag und gehen von Abstiegs-

Relegationsplatz 16 in das nächste Derby am Wochenende gegen den VfL Osnabrück.

Bestes Rückrundenteam

Für die personell gebeutelten Braunschweiger, die zwei Profis und Chefcoach Daniel Meyer wegen positiver Coronatests sowie drei weitere Stammkräfte ersetzen mussten, kam es gleich knüppeldick. Marmoush ließ Gegenspieler Nico Klaß alt aussehen und schoss mit der ersten Chance trocken zur raschen Führung ein. Sieben Minuten später setzte der Torschütze Kyereh in Szene, der umkurvte Keeper Jasmin Fejzic und traf sicher. Marmoush (18./Pfostenkopfball) und Guido Burgstaller (35.), der freistehend verzog, verpassten die frühe Vorentscheidung.

Auf Angriff gesetzt

Nach der Pause setzten die Hausherren gegen die offensiv kaum in Erscheinung getretenen Gäste auf Angriff. Doch Rodrigo Zalazar (48.), Burgstaller (52.), Marmoush (54.) und Lukas Daschner (73.) betrieben Chancenwucher. Nick Proschwitz hatte im Gegenzug die erste Chance für die auswärts weiter allein sieglose Eintracht, doch der Stürmer verzog (74.). Igor Matanovic (90.) für St. Pauli und auf der anderen Seite Patrick Kammerbauer (90.+2) ließen dann die letzten Chancen im mittlerweile verschneiten Millerntor-Stadion aus.