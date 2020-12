News

Abendnachrichten 26.12.2020

Bevor am Sonntag die bundesweiten Impfungen starten, wurden in einem Altenheim in Halberstadt schon am Samstag die ersten Senioren geimpft +++ Covid-19-Patienten kämpfen mit Langzeitfolgen +++ Österreich öffnet Lifte und Pisten.

14 min