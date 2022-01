Jahresinflation 2021 bei 3,1 Prozent

News

Morgennachrichten 06.01.2022

Debatte um Impfpflicht: Impfgegner protestieren +++ Gewaltsame Proteste in Kasachstan eskalieren weiter +++ Baerbock ruft in Washington zum Schutz der Demokratie auf +++ Tennis-Star Novak Djokovic darf nicht an den Australien Open teilnehmen.

5:24 min