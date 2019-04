Maschinenbau verliert deutlich an Tempo

News

Morgennachrichten 03.04.2019

Wer künftig zur "Fridays for Future"-Demo geht statt in den Unterricht, muss an einem Münchner Gymnasium mit einem Bußgeld rechnen. May will offenbar künftig beim Brexit mit der Opposition zusammenarbeiten. Und: Die NATO feiert ihr 70-jähriges Bestehen.

04:11 min