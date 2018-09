#1: „Hilfe, ich ertrinke – im Kinderbecken“

Wie unangenehm: Alle stehen sie entspannt im Becken und unterhalten sich, während frau selbst im Nichtschwimmerbereich auf der Stelle mit den Armen rudert, um sich über Wasser zu halten.

#2: Wer groß sein will, muss leiden

Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir das sein wollen, was wir nicht sind. Daher zwängen sich kleine Frauen auch oft in enge High Heels, um größer zu sein. Die Folge: Blasen und ein Gang wie ein Clown auf Stelzen.

#3: „Was macht die Schokolade so weit oben?“

Da will frau für den Mädelsabend am Wochenende die feinste Trüffelschokolade aus dem Supermarkt holen und dann liegt diese ausgerechnet im obersten Regal. Jetzt heißt es: Auf Zehenspitzen stellen und strecken – oder zur Billigschoki ganz unten greifen.

#4: Unauffindbar auf Selfies

Beim Blick auf das Party-Gruppenfoto von letzter Nacht musst du feststellen: Du bist gar nicht darauf zu sehen, weil du von den größeren Freundinnen verdeckt wirst. Hättest du doch lieber die blöden Sky Heels angezogen.

#5: „Schau mir in die Augen, Großer!“

Für Frauen ist Augenkontakt beim Flirten das A und O. Blöd nur, wenn der gut aussehende Typ in der Bahn zwei Meter groß ist und du dir beim Hochgucken eine Nackenstarre holst.

#6: Auf Achselhöhe stinkt's

Apropos Bahn: Wer kennt es nicht – da muss man noch 10 Stationen zur Arbeit fahren und steht genau auf Höhe der schwitzenden Achseln eines Mitfahrers. Da hilft nur noch: Augen, pardon, Nase zu und durch.

#7: „Haben Sie die Hose auch in XXXS?“

Auf diese Frage bekommt die verzweifelte Frau meistens ein mürrisches „Nein“ zu hören oder den Hinweis, es doch mal in der Kinderabteilung zu probieren. Unser Tipp: Die Wunsch-Hose kaufen und beim Schneider kürzen lassen.

#8: Einfach nicht ernstgenommen

„Oh, du bist ja süß!“ Ein gut gemeintes Kompliment, das einer 30-Jährigen jedoch nicht unbedingt immer schmeichelt. Insbesondere nicht, wenn sie gerade vor Wut zu platzen droht.

#9: „Sorry, der Film ist erst ab 18“

Für gewöhnlich mögen es Frauen, jünger eingeschätzt zu werden. An der Kinokasse kann sich das aber als echter Nachteil erweisen – vor allem, wenn der Perso zuhause liegt!

#10: Zu niedrige Sitze im Auto

Leihwagen mieten? Ein echtes Problem, wenn frau zu klein ist und nicht mal übers Lenkrad gucken kann. Nicht höhenverstellbare Autositze sind für jede kleine Frau, die keine Sitzkissen mit sich in der Handtasche schleppt, ein echtes Ärgernis.

Angeber-Fact: Wann ist klein eigentlich klein? Auf diese Frage gibt das Statistische Bundesamt eine Antwort. Demnach liegt die durchschnittliche Körpergröße bei Frauen im Alter von 18 bis 25 bei 1,68 Metern, zwischen 30 und 50 bei 1,67 Metern – alles darunter ist klein, zumindest kleiner als die Durchschnittsdeutsche.