Falten auf der Stirn, Cellulite an den Oberschenkeln, Sommersprossen auf der Nase: Es gibt vieles, woran Frau sich stört. Bei näherem Hinsehen ist so manch vermeintlicher Schönheitsfehler oder Problemzonen aber gar nicht so dramatisch, wie es der erste Blick in den Spiegel vermuten lässt.