Angeber-Fact: Adrenalinkick okay, aber bitte achtet auf eure Gesundheit. Eine Studie des Henry Ford Hospitals in Detroit hat Folgendes herausgefunden: Wenn bei einer Achterbahnfahrt der Kopf zur Seite geneigt wird, verändert sich der Druck zwischen Trommelfell, Mittelohr und Umwelt so stark, dass ein sogenanntes Barotrauma auftritt. Die Druckverletzung kann zu Schwindel, Tinnitus und starken Schmerzen führen. Also: Selbst wenn es euch noch so sehr interessiert, wie doof euer Nachbar schaut – Kopf stur nach vorn halten. Oder aber ihr genießt weiterhin Achterbahnen vom Sofa aus.

